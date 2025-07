Firenze | lite con coltello in via Ponte alle Mosse arrestato un 23enne

Una sera di tensione a Firenze: un passante ha allertato il 112 NUE dopo aver assistito a una lite con minacce con coltello in via Ponte alle Mosse. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno arrestato un 23enne nel ristorante vicino. La situazione si è conclusa con la messa in sicurezza e l’arresto del sospettato, dimostrando ancora una volta come l’attenzione e la collaborazione possano fare la differenza.

Ad allertare il 112 NUE un passante accortosi, nei pressi di via Ponte alle Mosse, di una lite tra due uomini, uno dei due avrebbe minacciato l’altro con un coltello. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il 23enne all’interno di un ristorante di via Ponte alle Mosse L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: lite con coltello in via Ponte alle Mosse, arrestato un 23enne

