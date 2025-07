Previsioni meteo Toscana | temperature fresche e tempo stabile Nel weekend cambia tutto?

giorni si presenta stabile e piacevole, regalando alla Toscana un'anteprima di sollievo dopo le intense settimane di caldo estremo. Se desideri pianificare il weekend o semplicemente goderti la bellezza della regione senza preoccupazioni, questa è la stagione ideale per scoprire i suoi tesori nascosti. Con temperature più fresche e un clima sereno, l'estate toscana si riconcilia con i suoi visitatori, offrendo momenti di relax e scoperta in un’atmosfera più fresca e confortevole.

Firenze, 9 luglio 2025 – Dopo il maltempo dell’ultimo weekend il meteo in Toscana sembra essersi assestato. Non ci sono più i roventi quaranta gradi che abbiamo sopportato fra fine giugno e inizio luglio. Il sensibile calo termico che era stato annunciato dai meteorologi si è verificato. Temperature fresche soprattutto la notte, con le temperature minime che si sono attestate intorno ai 15-16 gradi. Respiriamo insomma, con il tempo che in questi giorni dovrebbe essere sostanzialmente stabile per tutta la settimana. Cielo sereno e temperature massime che non dovrebbero superare i 3032 gradi. Attenzione però al weekend, quando il Lamma segnala la possibilità di temporali e di cielo molto nuvoloso in diverse zone. 🔗 Leggi su Lanazione.it