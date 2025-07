Il ponte crolla veicoli cadono nel fiume | il video spaventoso in India

Un terribile incidente scuote l’India: il ponte Gambhira crolla improvvisamente, trascinando nel fiume Mahi numerosi veicoli e provocando almeno nove vittime. Un video agghiacciante documenta il dramma in diretta, lasciando il paese e il mondo sgomenti di fronte a questa tragedia. La comunità si stringe intorno ai familiari delle vittime, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questa devastante rovinosa caduta.

Almeno nove persone hanno perso la vita nel crollo del ponte Gambhira, che collega le città di Vadodara e Anand attraversando il fiume Mahi, nello Stato indiano del Gujarat. Il cedimento di una sezione del ponte, avvenuto questa mattina, ha provocato la caduta di diversi veicoli nel fiume sottostante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ponte crolla, veicoli cadono nel fiume: il video spaventoso in India

