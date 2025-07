Rozzano due arresti | sequestrati un chilo di droga e armi

Rozzano scoppia di attività delle forze dell'ordine: due arresti e un sequestro da oltre un chilo di droga e armi portano alla luce un fragile intreccio di illegalità nel cuore della città. I carabinieri della Compagnia di Corsico, con determinazione e professionalità, hanno ancora una volta dimostrato il loro impegno nel garantire sicurezza e legalità. La lotta contro il crimine continua, e questi interventi sono solo l’inizio di un’azione più vasta e decisa.

Rozzano (Milano), 9 luglio 2025 – I carabinieri della Compagnia di Corsico hanno sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari della Tenenza di Rozzano hanno arrestato ieri un 19enne italiano per detenzione ai fini di spaccio: il giovane è stato sorpreso all’interno di un atrio condominiale in via delle Gardenie con 500 grammi di hashish. Nelle ultime due settimane, inoltre, è stato arrestato un 48enne egiziano, anche lui per spaccio, fermato con oltre mezzo chilo di cocaina. Successivamente è finito in manette un altro 19enne italian o, trovato in viale Lombardia con 50 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it