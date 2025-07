Sono 1.500 i morti per il caldo nelle città europee e continueranno a salire

contribuito in modo significativo all’aumento delle temperature record, rendendo le ondate di calore più frequenti e intense. Questo fenomeno ha già causato 1.500 vittime nelle città europee e i dati indicano che il numero continuerà a crescere se non si interviene urgentemente. La crisi climatica è ormai una minaccia concreta e immediata alla nostra salute, richiedendo azioni decisive per proteggere le future generazioni.

L'aumento delle temperature ha aumentato anche le morti per il caldo. Con l'ultima ondata di calore estremo, sono stati registrate ben 1.500 vittime di un killer silenzioso. Infatti, lo studio dedicato ai decessi legati al cambiamento climatico per un'ondata di calore arriva dagli scienziati dell'Imperial college London e della London school of hygiene & tropical medicine. Lo studio spiega come "i cambiamenti climatici causati dall'uomo hanno intensificato la recente ondata di calore europea e aumentato il numero previsto di decessi per calore di circa 1500 morti in 12 città europee ".

Continua l'emergenza caldo in buona parte dell'Europa. Bollino rosso in venti città italiane, almeno quattro le vittime. Oltre cento i morti in Spagna negli ultimi giorni, mentre a Creta migliaia di turisti sono in fuga per gli incendi Vai su X

Caldo record, triplicati i morti per le alte temperature: "1500 in 12 città europee". L'allarme degli scienziati >> https://buff.ly/t6sWx0z Vai su Facebook

