De Pau, il killer di Prati, spera nella seminfermità. Gualtieri non si è costituito parte civile.

De Pau, il killer di Prati, spera nella seminfermità mentale e chiede una risonanza per attestare i danni causatigli dalla cocaina. Un caso che scuote Roma, ma sorprendentemente il Comune, guidato da Gualtieri, non si è ancora espresso pubblicamente sulla vertenza. È un episodio che solleva interrogativi sulla gestione della giustizia e dell’ordine pubblico nella capitale.

Giandavide De Pau, il killer di Prati a processo per gli omicidi di Xianrong Li e Jung Xia Yang, in via Riboty, e Martha Castaño Torres, in via Durazzo, commessi il 17 novembre 2022, invoca la seminfermità mentale. Per questo ha chiesto che gli venga fatta una risonanza magnetica che accerti i danni provocatigli dalla cocaina. Ma c’è una cosa che inquieta: nonostante i gravi fatti, l’eco mediatica, il comune di Roma a guida Gualtieri non si è mai costituito parte civile nel processo in corso in Corte d’Assise. De Pau, l’amico di Senese. De Pau, delinquente e criminale di rango, amico del re della droga Michele Senese, nel novembre del 2022 uccise due prostitute cinesi e una trans colombiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it