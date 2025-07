Educazione alla cultura del cibo già da piccoli | il menù di Vicook all’asilo Oltre le stelle

Immaginate un mondo in cui i più piccoli scoprono il piacere del cibo fin dalla tenera età, e lo fanno con un menù che unisce gusto, salute e sostenibilità. All’asilo nido “Oltre le Stelle” di ChorusLife, a Bergamo, questa visione diventa realtà: un progetto innovativo in collaborazione con Vicook, dedicato a educare alla cultura del cibo sin dai primi passi. Un’iniziativa che promette di plasmare il futuro, un boccone alla volta.

Bergamo. Un menù stellato all’asilo nido “Oltre le stelle” di ChorusLife. Non è un gioco di parole, ma una certezza quella che è stata presentata mercoledì 9 luglio, all’asilo nido “Oltre le Stelle” di ChorusLife. Un progetto educativo che parte dalla tavola e guarda al futuro: un menù gourmet per la fascia 0-3 anni realizzato in collaborazione con Vicook, un’azienda di ristorazione nata nel 2007 di proprietà della famiglia Cerea nota per il ristorante stellato “Da Vittorio”, famoso in tutta Italia e che si fregia appunto di tre stelle Michelin. L’obiettivo di portarne la qualità anche nei contesti aziendali e scolastici è la mission di Vicook. 🔗 Leggi su Bergamonews.it