Danza musica e spettacolo all' arena Rocca di Caterina per i 60 anni di carriera di Sgabanaza

Preparati a essere travolto da un turbinio di danza, musica e spettacolo all'Arena Rocca di Caterina, in occasione dei 60 anni di carriera di Sgabanaza, il celebre comico romagnolo Pier Giuseppe Bertaccini. Un evento imperdibile che unisce risate, emozioni e tanta allegria, con lo spettacolo "Romagna ride canta e balla". “Sarà un trionfo - afferma...

L'arena Rocca di Caterina ospita una serata tutta all'insegna della comicità e del divertimento con lo spettacolo "Romagna ride canta e balla" di Sgabanaza, un'occasione per celebrare 60 anni di attività per Pier Giuseppe Bertaccini, il comico romagnolo per antonomasia. “Sarà un trionfo - afferma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

All'arena del Parco Ferrari di Maranello lo spettacolo "Note di speranza" - Venerdì 6 giugno alle 21, l'Arena del Parco Ferrari di Maranello diventa un palcoscenico per la rinascita emotiva con "Note di speranza".

Arena Rocca di Caterina Estate 2025: martedì 8 luglio il concerto spettacolo “L’Arcobaleno dei sogni” a cura dell’Ass. Compagnia Quelli della Via Vai su X

Martedì 8 luglio la Compagnia "Quelli della Via" va in scena all’Arena Rocca di Caterina con lo spettacolo-concerto “L’arcobaleno dei sogni” Vai su Facebook

Rocca di Caterina sotto le stelle. Arena, su il sipario: oltre 60 serate - Il Resto del Carlino - 22 luglio lo scrittore Roberto Mercadini porta in scena ‘La bellezza delle parole’ e il 2 agosto è il turno dello spettacolo teatrale ... Segnala ilrestodelcarlino.it

’Maurizio Di Fulvio Quartet’ stasera alla Rocca di Caterina - MSN - Alle 21 presso l’Arena Rocca di Caterina si esibirà in concerto il ’Maurizio Di Fulvio Quartet’, composto da Maurizio Di Fulvio (chitarra), Simona Capozucco (voce), Ivano Sabatini ... Si legge su msn.com