Gasperini che sgambetto a Chivu | la Roma vicina all’obiettivo dell’Inter

Il mercato infiamma le sfide tra Roma e Inter, mentre Gasperini tenta di sgambettare Chivu e avvicinare i giallorossi all’obiettivo desiderato. La Roma, in netto vantaggio sulla concorrenza nerazzurra, si prepara a fare passi importanti, sfruttando ogni opportunità. Con l’attenzione alta e le mosse strategiche in corso, il risultato finale si annuncia ancora tutto da scoprire: chi salirà sul podio del mercato estivo?

Sfida apertissima di mercato, con i giallorossi in netto vantaggio sull’obiettivo nerazzurro: il neo tecnico lo può soffiar via al collega (Ansa) – SerieANews.com La Roma sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato. Fino al 30 giugno i giallorossi erano costretti a cedere, come è effettivamente avvenuto con Tammy Abraham. Trascorsi i primi 10 giorni di luglio, i capitolini hanno chiuso per il rinnovo di Mile Svilar e per la cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors. Ora, però, è tempo di fare sul serio anche in entrata. 🔗 Leggi su Serieanews.com