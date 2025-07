Ricci svela | L’obiettivo è l’Europa Se ho parlato della possibilità Inter con Dimarco e Bastoni? La verità è…

Samuele Ricci, nuovo volto del Milan, svela i suoi obiettivi europei e i retroscena di un mercato ricco di sorprese. Con parole chiare e coinvolgenti, il centrocampista ex Torino condivide le sue ambizioni e le strategie del club rossonero, sottolineando il suo desiderio di contribuire al successo europeo della squadra. A pochi giorni dall’approdo a Milanello, Ricci si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, puntando in alto e lasciando intendere che questa potrebbe essere la stagione della svolta.

Ricci spiega alcuni retroscena con l’Inter nella sua prima conferenza stampa con la maglia del Milan: le parole del centrocampista ex Torino. Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 proveniente dal Torino. Il giocatore è stato presentato alla stampa nella giornata di oggi a Milanello, dove ha iniziato a lavorare con il resto del gruppo in vista della nuova stagione. L’ex granata rappresenta uno dei principali rinforzi per il centrocampo rossonero, reparto che ha visto diversi cambiamenti nelle ultime sessioni di mercato. Ricci arriva al Milan dopo due stagioni di crescita costante in maglia Torino, dove si è affermato come uno dei giovani piĂą affidabili del panorama italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com