Dal 10 luglio a North Berwick, il Genesis Scottish Open si prepara a regalare emozioni indimenticabili: quattro italiani pronti a sfidare i big del golf mondiale in un torneo ricco di suspense e colpi incredibili. Con otto dei dieci migliori giocatori del ranking e un montepremi da 9 milioni di dollari, l’evento promette spettacolo e pass per l’Open Championship. Non perdete l’occasione di vivere questa grande sfida nel cuore della Scozia!

North Berwick (Scozia), 9 luglio 2025 – Il Genesis Scottish Open, secondo evento delle Rolex Series del DP World Tour 2025 in collaborazione con il PGA Tour, si preannuncia ricco di emozioni. Otto dei migliori dieci giocatori del ranking mondiale, un montepremi da 9.000.000 di dollari, gli ultimi tre pass per l’Open Champioship di settimana prossima a Portrush, quattro italiani in gara e molto altro ancora. Dal 10 luglio a North Berwick, località costiera della Scozia orientale, il torneo mette in mostra i big del golf internazionale. Tra i Top 10 del world ranking figurano Scottie Scheffler (numero 1), Rory McIlroy (secondo e vincitore nel 2023), Xander Schauffele (terzo e trionfatore nel 2022), Justin Thomas (quarto), Collin Morikawa (quinto), John Michael Spaun Jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf, al via lo Scottish Open: quattro italiani e un pieno di big. Dove vederlo

