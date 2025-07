Piersilvio Berlusconi | Renzi ha perso credibilità e peso politico

Pier Silvio Berlusconi, sempre pungente nelle sue analisi, non si tira indietro nel commentare lo scenario politico attuale. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha rivolto un giudizio severo su Matteo Renzi, affermando che “ha perso credibilità e peso politico”. Un intervento che riflette la sua visione schietta e senza filtri sul panorama politico italiano. La sua opinione, tra analisi e pagelle, continua a generare discussioni e a influenzare l’orientamento pubblico.

Pier Silvio Berlusconi è in vena di analisi politiche e di “pagelle” alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Spicca un giudizio su Matteo Renzi: “Ha perso credibilità e peso politico” ha risposto alle tante domande dei cronisti che lo hanno sollecitato sulla politica oltreché sui programmi editoriali delle reti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha spaziato dallo Ius Scholae alla classe dirigente di Forza Italia, fino all’elogio del governo Meloni, “il più forte d’Europa”. “Dentro Forza Italia bisogna guardare avanti: Tajani è bravissimo, Dalla Chiesa è bravissima, Gasparri è bravissimo. ma ci vuole anche altro, nel senso di apertura, di visione del futuro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piersilvio Berlusconi: “Renzi ha perso credibilità e peso politico”

