VIDEO Fondi europei protocollo Gdf-Regione Mazzotta | Accordo fondamentale per consentire il corretto utilizzo delle risorse

Un nuovo passo avanti per la trasparenza e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse europee: grazie alla collaborazione tra la Regione e la Guardia di Finanza, si rafforza il controllo e la tutela dei fondi destinati allo sviluppo. La firma del protocollo tra Presidente Proietti e il generale Mazzotta segna un traguardo fondamentale per garantire un utilizzo corretto e responsabile delle risorse comunitarie, promuovendo un’azione sinergica e mirata a prevenire pratiche illecite e assicurare il massimo beneficio per il territorio.

La presidente della Regione, Stefania Proietti, e il comandante regionale della Guarda di finanza, generale Francesco Mazzotta, hanno sottoscritto oggi, 9 luglio, un protocollo d'intesa che è incentrato sulla reciproca collaborazione per vigilare in maniera efficace sulla gestione dei fondi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

