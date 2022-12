Decine di miliardi per l’Ucraina Ma gli Usa non riescono a controllarli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il sostegno alè un punto centrale dell’attuale agenda estera dell’amministrazione Biden. Gli Stati Uniti, in queste ultime settimane, hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari a favore di Kiev da 275 milioni di dollari. Un contributo che, come ha spiegato una nota del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, “porta il valore totale dell’assistenza militare InsideOver.

L'Unione Sarda.it

Tutto questo, quando la legge di bilancio lascia a secco il servizio civile (di migliaia di ... da 25,7 a 26,5di euro. E se per la mini naja si vogliono stanziare soldi con una nuova ...... pari a 3.022 fra sedi locali e imprese consorziate " ha raggiunto i 7,3di euro, segnando ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per ledi migliaia di modenesi ed emiliano - ... Ucraina, offensiva russa: lanciate decine di missili. Dall’Ue aiuti a Kiev per 18 miliardi di euro - L'Unione Sarda.it L'Africa si trova faccia a faccia con i spaventosi connotati della carestia; e gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto da 2,5 miliardi in soccorso.Joe Biden, davanti a decine di capi di stato africani, ha promesso un investimento di 55 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per contrastare la quasi egemonica presenza cinese in Africa. L’Ue ha ...