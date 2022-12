Ciclismo | la moglie di Rebellin rivela | “Non aveva soldi | la mattina dell’incidente stava andando in banca Trattato in maniera ingiusta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Continua a far discutere l’assurda morte di Davidedopo poco più di due settimane. Dopo una carriera trentennale, l’ex ciclista professionista è stato travolto da un tir mentre siallenando, il che dimostra ulteriormente il suo viscerale amore per la bicicletta fino all’ultimo istante di vita. Francoise Antonini, la secondafrancese di Davide, ha volutore il suo dolore in un’intervista al settimanale ‘Oggi’,ndo come negli ultimi giorni la testa del ciclista fosse piena di pensieri: “Era tornato in Veneto per incontrare gli avvocati, perchéperso il ricorso nella causa con l’Agenzia delle Entrate, me lonascosto. Nel 2015 vinse il primo grado e pensavamo fosse finita, ma non era così.portato i ...