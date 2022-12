Blitz dei finanzieri a Giugliano | scoperto deposito di sigarette in centro

Agenzia ANSA

... in otto (5 belghe, 2 francesi ed una inglese) era del tutto assente la compilazione del quadro 'Rw' della dichiarazioneredditi da parterispettivi titolari, per un valore complessivo di ......per incassare contanti anche organizzando delle riffe di quartiere e destinarli alle famiglie... Uno spaccato di vita criminale portato a galla dall'ultimoche ha provocato nove fermi: c'era ... 'Ndrangheta: blitz dei Cc, 76 arresti in varie regioni Nelle nuove puntate della docuserie Netflix, Harry accusa William e la famiglia reale: "Mi hanno urlato contro davanti alla regina".La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato 7 persone, di cui 4 tratte in arresto e sequestrato 3 tonnellate di sigarette di contrabbando, oltre a un deposito, due automezzi e 1.500 euro in contanti ...