Approvato dal governo il nuovo Codice degli appalti In anteprima ed esclusiva su Affari il testo integrale

ChiamamiCittà

Nell'ordine del giorno appenaperò questo ulteriore vincolo non compare. L'ordine del ... prevede di 'introdurre nel disegno di legge di bilancio' 2023 'all'esame della Camera, la proroga...... la Ferrara rinascimentale, per citare solo alcuni esempi) e paesaggistica (Delta del Po alle ...turistica 2023 di Apt Servizi Emilia - Romagna messo a punto con Visit Romagna edalla ... Rimini: approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l ... Città del Messico, 16 dic (Prensa Latina) La Camera dei Deputati messicana ha approvato allo scoccare della mezzanotte la riforma delle leggi elettorali secondarie inviata dall'esecutivo con 269 voti ...«Tale regolamento – spiega il consigliere di maggioranza Catia Mei, presidente della II Commissione Consiliare Comunale – andava a sostituire il precedente, che prevedeva criteri generici per l’assegn ...