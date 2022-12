Addio a Sinisa Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’ex calciatore ed allenatore serboè morto. L’uomo, 53 anni, era malato di leucemia, diagnosticata nel 2019. A dare notizia all’Ansa la famiglia. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare”.“Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti – prosegue il comunicato della famiglia-. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca ...

il Resto del Carlino

Mihajlovic morto: la sua carriera Nel 1992 Mihajlovic arriva nel campionato italiano grazie ... Il 1º giugno 2015 annuncia l'al club genovese con una lettera pubblicata sul sito della ..."Una persona a modo, molto chiara e determinata: è una perdita notevole per lo sport, il calcio e soprattutto per la famiglia": è il commento a caldo di Dino Zoff appresa la scomparsa di... Sinisa Mihajlovic è morto, addio all'ex mister del Bologna Fc Dal rapporto con Boskov al legame con la Sampdoria: le frasi più celebri di Sinisa Mihajlovic Il mondo del calcio piange Sinisa Mihajlovic. All'età di 53 anni, l'ex Roma, Sampdoria, Lazio e Inter è sc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...