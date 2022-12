Ternana-Como | arbitra Daniele Rutella di Enna

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sarà il signordil’arbitro di, in programma domenica 18 dicembre alle 14.00 allo stadio Libero Liberati.Il “fischietto” siciliano avrà come assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Mario Vigile di Cosenza mentre Niccolò Baroni di Firenze sarà il IV Ufficiale.VAR affidata a Paolo Mazzoleni di Bergamo (AVAR Manuel Volpi della sezione di Arezzo). Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Calcio Ternano

...Caligara (Ascoli) Simone Canestrelli (Pisa) Elia Caprile (Bari) Giuseppe Caso (Frosinone) Giorgio Cittadini (Modena) Niccolò Corrado () Christian Dalle Mura (Spal) Jacopo Da Riva () Enrico ......Caligara (Ascoli) Simone Canestrelli (Pisa) Elia Caprile (Bari) Giuseppe Caso (Frosinone) Giorgio Cittadini (Modena) Niccolò Corrado () Christian Dalle Mura (Spal) Jacopo Da Riva () Enrico ... Ternana-Como, problema muscolare per Bruno Martella. Recupera Favilli "Fere, centro sportivo: in tanti si propongono", titola Il Messaggero oggi in edicola. Tutto fermo e congelato dal ricorso al Tar del comitato di Colle dell'Oro, la Ternana cerca eventuali soluzioni a ...Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com Sarà il signor Daniele Rutella di Enna l’arbitro di Ternana-Como, in programma domenica 18 dicembre alle 14.00 allo stadio Libero Liberati.Il “fischietto” sici ...