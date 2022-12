Snowboard | Roland Fischnaller | “Tornare sul podio a Carezza vuol dire tanto | avevo molta pressione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022)riscatta prontamente un debutto stagionale sottotono (13° nello slalom parallelo di Winterberg) e conquista un importante terzo posto in occasione del gigante parallelo di, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo dialpino 2022-2023. ‘Capitan Fisch’ raggiunge così quota 45 podi in carriera nel circuito maggiore, dimostrandosi competitivo ai massimi livelli anche all’età di 42 anni. Il veterano altoatesino, autore del miglior tempo in qualificazione, si è poi fermato solo in semifinale al cospetto dell’austriaco Andreas Prommegger (poi vincitore della competizione) per poi avere la meglio in small final sul compagno di squadra Maurizio Bormolini. “tantissimo per mesulqui a ...