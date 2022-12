Ranieri | “Messi è un leader | Mbappe come Ronaldo” | poi il suo pronostico

La Gazzetta dello Sport

E' una vera e propria incoronazione quella che Claudioha fatto nei riguardi di Lionela La Gazzetta dello Sport: "Non l'avevo mai visto così decisivo con la maglia dell'Argentina; è il principale calciatore per doti tecniche, ma trascina i ...Claudio, allenatore, ha parlato del Mondiale in Qatar dell'Argentina e in particolare di LionelClaudio, ex allenatore della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE - "Con la maglia dell'Argentina non era mai parso così decisivo come adesso. Oltre che il leader tecnico, ... Ranieri: “Messi leader totale, Mbappé alla Ronaldo E chi segna per primo...” Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato della finale del Mondiale di domenica tra Argentina e Francia ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...