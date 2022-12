Quando la corruzione è strategica

la Repubblica

È una responsabilità che resta, anchegli incarichi non ci sono più". "Il parlamento europeo ... Leè inaccettabile sempre, ma se serve a dare credibilità a chi non dovrebbe averla, ......Kaili da vicepresidenza Nel testo votato al Parlamento europeo in seguito ai sospetti di...'di sospendere l'accesso' all'Eurocamera 'dei rappresentanti d'interessi del Qatar fino ale ... Euroscandalo, quando nel 1999 la corruzione fece cadere la Commissione Santer Europarlamentari a libro paga per favorire l'Emirato. Si apre una nuova pista investigativa nella maxi-inchiesta sul Qatargate e il cuore dell'Europa continua a tremare, temendo che ...«La credibilità futura di Bruxelles è legata al cambio delle regole. I temi dei diritti umani feriscono in profondità le istituzioni. Ma potrebbero esserci pressioni ugualmente inaccettabili sui temi ...