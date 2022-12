Percorso 60 CFU | Bernini | “In arrivo il DPCM | previsti periodo di tirocinio e una prova finale articolata in una verifica scritta e una lezione simulata”

Orizzonte Scuola

Il, fruibile in modalità e - learning sulla piattaforma IUL, ha una durata annua di 1500 ore e prevede il rilascio di 60. L'Università Telematica degli Studi IUL e un ateneo telematico ...Il, fruibile in modalità e - learning sulla piattaforma IUL, ha una durata annua di 1500 ore e prevede il rilascio di 60. Università IUL L'Università Telematica degli Studi IUL e un ... Concorso per ottenere abilitazione, tutto tace. Non c’è più quello del 2020 ma un nuovo percorso. E la tassa già pagata La riforma del reclutamento docenti che prevede di portare 70 mila nuovi insegnanti assunti in ruolo nel 2024 non rispetterà la scadenza e andrà incontro ad una proroga molto probabilmente: i ritardi ...Il nuovo Ministro dell'Istruzione vuole intervenire sul reclutamento degli insegnanti: migliorare i concorsi e trovare una soluzione al precariato. La base però è la riforma del Pnrr approvata quando ...