Napoli | De Laurentiis spinge per la Serie A a 18 squadre

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Aurelio De, presidente del, stando per far approvare la riduzione dellediA a 18 Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il presidente delAurelio Desi batterà ancora per la riduzione dellediA da 20 a 18. Nella riunione di Lega in programma nel pomeriggio, Decercherà di convincere gli altri 19 esponenti che quello di 20 formazioni ai nastri di partenza è un numero eccessivo e quindi sarebbe necessario portarlo a 18, se non addirittura a 16 come avveniva negli anni ’80 quando laA era al top delle competizioni nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.