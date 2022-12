Mythic Quest | la serie tv Apple si espanderà con lo spin-off Mere Immortals

BadTaste.it Cinema

Apple TV+ ha annunciato di aver ordinato la produzione di Mere Mortals , la serie 'companion' di. Il progetto è scritto da Ashly Burch che nello show originale interpreta inoltre il ruolo di Rachel, John Howell Harris e Katie McElhenney. Nel team della produzione del nuovo progetto ...Alla sera invece per ora sono le serie TV a tenermi impegnato; ho appena finito la seconda stagione di( Voto: 8 - Recensione ) e non sapete quanto vorrei potermi godere la terza in ... Mythic Quest: Apple ordina la produzione della "serie companion ... L'universo narrativo di Mythic Quest, la serie tv targata Apple, si prepara ad espandersi ulteriormente con una nuova storia ideata direttamente dai suoi sceneggiatori. NOTIZIA di NICHOLAS MASSA — ...Apple is set to dig deeper into its popular “Mythic Quest” TV+ show with a new companion series titled “Mere Mortals.” Reported by Variety, the spinoff comes from the minds of three “Mythic Quest” ...