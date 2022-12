Israele | Netanyahu ha superato la ' linea rossa' per stringere un patto di governo con i ' diavoli neri'

Globalist.it

...di una destra ultranazionalista ed etnocratica tanto aggressiva ideologicamente quanto famelica di potere - "King Bibi" - al secolo Benjamin, il premier più longevo nella storia d', ......un danno reale e grave ai principi fondamentali del governo democratico nello Stato di", ha ...perché considerata da Ben - Gvir essenziale per dare il proprio assenso al futuro governoQuesta destra si accinge a governare Israele. E alla guida dell’esecutivo c’è lui, Benjamin “Bibi” Netanyahu. Che pur di aver garantita l’impunità per i gravi reati dei quali è chiamato a rispondere, ...L’Occidente, con in testa gli Stati Uniti, dovrebbe rompere con l’Iran ogni canale diplomatico e aumentare semmai, non allentare le sanzioni ...