ilGiornale.it

Roma, 15 dic. " ''Glinon solo non si riferiscono ad attività sociali, peraltro con prestazioni mai effettuate, ma addirittura sembrerebbero strumento per veicolare il trasferimento di denaro dalla ...Questi stipendi non sono statie questo è un falso in bilancio. Il 27 dicembre c'è l'assemblea della Juve che dovrà approvare il bilancio e vedremo se verranno modificati gli... "Importi contabilizzati per trasferire denaro all'estero". Il gip inchioda le coop dei Soumahoro Dall'ordinanza della procura di Latina emergono dettagli sui rapporti tra le coop e la società Jambo Africa che avrebbe veicolato denaro all'estero ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Gli importi contabilizzati non solo non si riferiscono ad attività sociali, peraltro con prestazioni mai effettuate, ma addirittura sembrerebbero strumento per ...