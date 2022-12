Il nuovo Griezmann | non segna | è diventato un giocatore box to box L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tra le righe desi evidenziano le prestazioni al Mondiale didella Francia. L’attaccante dell’Atletico Madrid si sta rivelando fondamentale nel gioco di Deschamps e i suoi passaggi stanno aiutando la Nazionale a vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva. «Antoinepotrebbe chiudere questo Mondiale senza averto, ma se la Francia è in finale, lo deve in gran parte all’immensa attività del suocentrocampista. Anche mercoledì sera, contro il Marocco (2-0), ha impressionato per volume e propensione a tenere palla nei momenti deboli dei Blues. Nella partita contro il Marocco,è stato decisivo anche se le statistiche lo spiegano solo in parte.» «Nessun passaggio decisivo ma una chiamata che è sull’apertura del punteggio. Nessun gol, ...