Dagli abiti agli orari Il protocollo sul caldo tra imprese e sindacati | Priorità alla sicurezza

Dagli abiti agli orari, un nuovo protocollo sul caldo tra imprese e sindacati segna una svolta cruciale, prioritizzando la sicurezza dei lavoratori. Dopo due anni di stallo, oggi la firma al Ministero del Lavoro apre la strada a accordi locali e aziendali più efficaci. Inoltre, per la prima volta, gli ammortizzatori sociali vengono estesi anche agli stagionali dei campi, garantendo tutele fondamentali in un settore chiave per l’economia italiana.

Oggi la firma al ministero del Lavoro dopo due anni di stallo e veti. Via agli accordi locali e aziendali. Gli ammortizzatori sociali per la prima volta estesi agli stagionali dei campi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Dagli abiti agli orari. Il protocollo sul caldo tra imprese e sindacati: “PrioritĂ alla sicurezza”

In questa notizia si parla di: agli - dagli - abiti - orari

L'azienda di Anna Garavelli produce la terra rossa dei campi da tennis di tutto il mondo, dagli Internazionali a Roma agli Australian Open. - Anna Garavelli, cinquantenne cremonese e attuale amministratrice delegata di Terre Davis, si erge a simbolo di eccellenza nel settore della produzione di terre rosse per campi da tennis, conquistando il mercato italiano e internazionale.

Dagli abiti agli orari. Il protocollo sul caldo tra imprese e sindacati: “Priorità alla sicurezza”; Cig, abiti, orari: un protocollo del lavoro sul caldo; Allarme caldo, verso regole nazionali su orari, abiti e cassa integrazione automatica: cosa prevede il piano del governo per «l'emergenza climatica.

Dagli abiti agli orari. Il protocollo sul caldo tra imprese e sindacati: “Priorità alla sicurezza” - Oggi la firma al ministero del Lavoro dopo due anni di stallo e veti. Scrive repubblica.it

Allarme caldo, verso regole nazionali su orari, abiti e cassa integrazione automatica: cosa prevede il piano del governo per «l’emergenza climatica» - Vertice al ministero del Lavoro con i sindacati per un nuovo protocollo «sui rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche» L'articolo Allarme caldo, verso regole nazionali su orari, abiti e cass ... Da msn.com