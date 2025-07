Subì violenze e tentò il suicidio Allieva denuncia prof sotto accusa Chiesto il giudizio

Una vicenda che scuote la Toscana, con accuse di violenze e tentativi di suicidio che mettono in discussione il ruolo di un insegnante. La giovane studentessa, ora ventenne, ha deciso di denunciare e raccontare un dolore nascosto, portando alla richiesta di giudizio contro il professore sotto accusa. È un caso che solleva importanti questioni sulla tutela degli studenti e sui limiti del rapporto docente-allievo. La verità sta emergendo, e il processo sarà il passo decisivo per fare giustizia.

Firenze, 2 luglio 2025 – Battute hot e abbracci spinti quando, il professore e la giovanissima studentessa, restavano da soli in aula: la procura ha chiesto il processo per un ex insegnante di una scuola media dell'Oltrarno. La ragazza, che oggi ha vent'anni, parlò per la prima volta degli atteggiamenti del professore dopo un gesto di autolesionismo che fortunatamente non ebbe gravissime conseguenze. Ma per questo, il pm Ester Nocera, titolare del fascicolo aperto dopo la denuncia del padre della giovane, contesta all'imputato la circostanza che le particolari attenzioni avrebbe causato nella ragazzina, minore di 14 anni, "condizioni di disagio psicologico e emotico fino al compimento dell'estremo gesto suicidario".