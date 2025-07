Prova la moto e fugge L’ennesimo trucco del ladro seriale

A Lucca, il ladro-truffatore seriale torna a colpire, tentando di fuggire con le sue ormai note scuse dopo aver provato una moto. Un 55enne tedesco residente a Camaiore, esperto in raggiri, si è già fatto notare per le sue imbrogli ripetuti, accumulando denunce e condanne. L’ultimo episodio risale a marzo scorso, quando un acquirente ingenuo ha rischiato di perdere tutto. La sua astuzia sembra inesauribile, ma le autorità sono decise a fermarlo.

Lucca, 2 luglio 2025 - E' tornato di nuovo in azione il ladro-truffatore che ruba le moto con la scusa di fare un giro di prova. Si tratta di un 55enne di origine tedesca domiciliato a Camaiore che ormai da anni mette in pratica lo stesso raggiro, collezionando denunce e condanne. L'utimo episodio in questione è avvenuto a Lucca e risale al 1 marzo scorso. Un trentacinquenne lucchese aveva pubblicato un annuncio online dicendo di voler vendere la propria moto, una Suzuki 1200. Il 55enne ha risposto all'annuncio dicendosi interessato e gli ha dato appuntamento nel piazzale della Motorizzzazione Civile a Lucca.