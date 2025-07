Palio l’ora delle verità | la mossa a rischio e tante incognite Nessun vero favorito

Stasera a Siena si corre il Palio delle incertezze, un autentico spettacolo di suspense e sorprese. Tra il rischio della mossa a rischio e le incognite meteorologiche, nessuna Contrada si presenta come favorita assoluta. La partita si gioca anche sui nervi e sulla strategia, con il cavallo del Valdimontone Comancio che potrebbe fare la differenza. Chi uscirà vincitore? La risposta resta avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: questa corsa sarà indimenticabile.

Siena, 1 luglio 2025 – È il Palio delle incognite e delle possibili sorprese, quello che si corre questa sera alle 19.30. A parte l'incubo della beffa meteo dopo giorni di solleone e caldo asfissiante, la prima incognita è quella della mossa. Lo è sempre, d'accordo, ma il comportamento del cavallo del Valdimontone Comancio (le Contrade vicine difficilmente potranno stare a due metri di distanza di sicurezza, come ieri) rappresenta una variabile non preventivata. Si aggiunge alle coppie Chiocciola-Tartuca, Istrice-Lupa presenti sul tufo: se una di loro sarà di rincorsa, facile immaginare che l'ingresso tra i canapi ci sarà non appena la rivale sarà fuori posto.