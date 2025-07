Ucraina primo colloquio Putin-Macron dopo 3 anni Stop Usa a missili per Kiev

Dopo tre anni di silenzio, Putin e Macron si riuniscono per discutere il delicato tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, mentre gli Stati Uniti interrompono le forniture militari a Kiev. Un nuovo capitolo si apre in un conflitto che scuote l’intera geopolitica mondiale, con conseguenze che potrebbero ridisegnare gli equilibri di potere. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi cruciali.

Vladimir Putin e Emmanuel Macron tornano al dialogo dopo 3 anni di silenzio e affrontano il tema del cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Donald Trump, intanto, ferma forniture militari a Kiev con una decisione che rischia di avere un impatto immediato sulla guerra. Mosca e Parigi, nel pomeriggio italiano di martedì.

