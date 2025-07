Ranocchia | Lautaro Martinez-Calhanoglu ora serve chiarirsi

Dopo la sconfitta della Juventus al Mondiale per Club, Andrea Ranocchia si fa portavoce di un episodio intrigante: il presunto chiarimento tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Le sue parole, pronunciate in collegamento con Canale 5, aggiungono un nuovo capitolo a questa vicenda che sta scuotendo i tifosi. Ma cosa ha davvero detto? Scopriamolo insieme.

Negli studi di Mediaset, Andrea Ranocchia ha commentato la rottura tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanolgu. Queste le sue parole al termine della partita tra Juventus e Real Madrid. ERRORE – Andrea Ranocchia, in collegamento con Canale 5 al termine della sconfitta della Juventus dal Mondiale per Club, ha commentato anche il botta e risposta "invisibile" tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Queste le parole dell'ex difensore dei nerazzurri: «Il fatto che Calhanoglu abbia replicato dimostra che certe dichiarazioni hanno lasciato il segno. Sono state dette alcune cose e lui ha sentito il bisogno di rispondere con parole ben precise.

