Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Kean in standby Pradè si cautela con le alternative

Fiorentina, il colpo di mezzanotte si fa attendere, mentre Kean resta in standby e Pradè si prepara con le alternative. La finestra di mercato si chiude, ma la strategia viola resta agguerrita: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e sorprendere tutti. In attesa di sviluppi, i tifosi sognano ancora un colpo a sorpresa che possa cambiare le carte in tavola. La sfida è aperta: resteranno in silenzio o arriverà l’atteso colpo?

Firenze, 2 luglio 2025 - Il primo giorno utile per attivare la clausola rescissoria di Moise Kean è trascorso senza colpi di scena. Nessuna mossa concreta, nessun segnale da parte dei club europei, ma a Firenze la guardia resta alta. Daniele Pradè conosce troppo bene le dinamiche del mercato per abbassare la soglia dell’attenzione. Moise intanto si gode le vacanze in attesa di sviluppi. Il suo obiettivo è chiaro: restare in Europa, con poco interesse verso le sirene dell’Arabia Saudita (l' Al-Qadsiah piombato a suon di milioni su Jonathan David, svincolato dal Lille, è un chiaro segnale in questo senso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean in standby, Pradè si cautela con le alternative

