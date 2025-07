Comolli a Mediaset | Speravamo di arrivare più lontano ma abbiamo una base di ottimi giocatori Devono essere consapevoli che possono vincere Su Vlahovic dico…

Dopo una sconfitta amara contro il Real Madrid, Damien Comolli analizza il cammino della Juventus nel Mondiale per Club, evidenziando la forza e il potenziale dei suoi giocatori. La squadra ha una solida base di talento, ma deve affrontare con convinzione le sfide future, mettendo in campo tutte le proprie energie per superare gli ostacoli. La partita di ieri ha lasciato spunti di riflessione e nuove ambizioni da coltivare.

Comolli: «C’è una base di ottimi giocatori, su Vlahovic.». Le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri dopo Real Madrid Juve. Dopo Real Madrid Juve 1-0, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, anche il direttore generale Damien Comolli ha parlato così a Mediaset. UN BILANCIO DEL MONDIALE DELLA JUVE – «C’è una duplice sensazione, di frustrazione da una parte perchĂ© speravamo di poter arrivare piĂą lontano ma abbiamo anche acquisito la consapevolezza di aver imparato determinate dinamiche. Devo fare i complimenti alla squadra che ha dimostrato di avere qualitĂ importanti, devo fare i complimenti al tecnico, allo staff e ai giocatori, abbiamo imparato molto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli a Mediaset: «Speravamo di arrivare piĂą lontano, ma abbiamo una base di ottimi giocatori. Devono essere consapevoli che possono vincere. Su Vlahovic dico…»

La scelta della proprietà di mettere al timone della Juventus Damien Comolli è di quelle forti, che non fanno prigionieri. Insieme al dirigente francese, infatti, arriva in Juventus un metodo molto chiaro e che ha come pilastro principale l'analisi dei dati.

