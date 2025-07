Hernanes | Inter tante cose da dire! Meglio se mi trattengo

Hernanes, ex talento di Inter, Juventus e Lazio, si è soffermato su una recente delusione nerazzurra al Mondiale per Club, rivelando i retroscena di una sconfitta amara e ricca di spunti di riflessione. In collegamento con DAZN, l’ex centrocampista brasiliano ha preferito mantenere un tono equilibrato, anche se le sue parole lasciano trasparire tutta la sua esperienza e passione per il calcio italiano. Ma cosa ha realmente detto? Vediamolo insieme.

L'ex centrocampista di Inter, Juventus e Lazio, Hernanes, negli studi di DAZN, ha parlato della sconfitta dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club. ERRORI – In collegamento con DAZN, Hernanes, ex centrocampista del Brasile, ha parlato della brutta sconfitta dell'Inter negli ottavi del Mondiale per club. Queste le sue parole: «Mi trattengo un po' per non essere troppo critico, perché ci sarebbero davvero molte cose da dire. Però ne evidenzio una che mi ha sorpreso fin dall'inizio della partita. Mi riferisco a quel continuo gioco dei retropassaggi verso il portiere, una tattica che in generale non mi ha mai convinto del tutto.

