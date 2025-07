Pisa la scuola che abolisce i voti | I ragazzi non sono numeri

Pisa si prepara a rivoluzionare il sistema di valutazione scolastica, abbandonando i tradizionali voti numerici in favore di un approccio più umano e autentico. Il liceo Buonarroti avvierà, dall’anno prossimo, la sperimentazione “Oltre il voto”, coinvolgendo due prime per riscoprire il valore delle competenze e della crescita personale, senza più etichette numeriche. Un passo importante verso un’educazione più equa e centrata sui talenti di ogni studente.

Pisa, 2 luglio 2025 – “Il voto numerico risucchia tutto: semplifica la valutazione, crea ansia, limita negli studenti la capacità di autogiudicarsi e li allontana dal loro percorso personale”. Con questa consapevolezza, a partire dal prossimo anno scolastico, al liceo Buonarroti partirà una sperimentazione intitolata “Oltre il voto”. Presentata lunedì pomeriggio ai genitori, coinvolgerà due classi prime in un percorso che prevede la sostituzione del voto numerico nelle verifiche con valutazioni scritte e dettagliate. Non si tratta infatti di un salto nel buio, ma di una sperimentazione già testata in passato in alcune scuole di Roma e Torino, e anche al Buonarroti, seppur in misura limitata. 🔗 Leggi su Lanazione.it