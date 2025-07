Medioriente | Trump da Israele ok a condizioni per tregua di 60 giorni

In un momento di grande tensione in Medio Oriente, Donald Trump annuncia con ottimismo su Truth che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Un passo importante verso la stabilitĂ , grazie anche all'impegno di Qatar ed Egitto. La pace, seppur fragile, sembra finalmente prendere forma: le speranze di una risoluzione duratura si infondono nel cuore della regione e nel mondo intero.

Roma, 2 lug. (LaPresse) – "I miei rappresentanti hanno avuto oggi un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare un cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra". Lo annuncia su Truth il presidente americano, Donald Trump. "I qatarioti e gli egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire alla pace, consegneranno questa proposta finale. Spero, per il bene del Medioriente, che Hamas accetti questo accordo, perchĂ© la situazione non migliorerĂ , ma peggiorerà ", aggiunge Trump.

