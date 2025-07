Il Carlino festeggia 140 anni a Fermo in piazzale Azzolino

Il Resto del Carlino compie 140 anni, un traguardo storico che merita di essere celebrato con entusiasmo e passione. A Fermo, in piazzale Azzolino, si accendono i festeggiamenti, un’occasione speciale per condividere ricordi, emozioni e sorrisi con la comunità . È un momento di riflessione e gratitudine verso chi ci ha accompagnato in questo straordinario viaggio. Ad aprire l’evento, in...

Fermo, 2 luglio 2025 – È un traguardo di quelli seri, un compleanno da festeggiare come si deve. Arrivano anche a Fermo i festeggiamenti per i 140 anni del Resto del Carlino, una storia grande che si rinnova, giorno dopo giorno, da Bologna verso tutti i territori. Una celebrazione che è anche un modo per ringraziare la città di Fermo e tutti i comuni della provincia, un viaggio per raccontarsi, emozionarsi, sorridere. Ad aprire l’evento, in programma per oggi pomeriggio alle 18 a Piazzale Azzolino, sarà il violino di Lucrezia Lavino Mercuri, finalista al premio violinistico internazionale Andrea Postacchini, la manifestazione che vede ogni anno rinnovarsi il legame con il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carlino festeggia 140 anni a Fermo in piazzale Azzolino

Tour 140 anni del Resto del Carlino, sfoglia lo speciale per le tappe di Ascoli e Fermo - Il Resto del Carlino celebra 140 anni di informazione e comunità con un emozionante tour che coinvolge le principali città , aprendo le porte delle redazioni ai lettori.

