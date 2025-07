Garcia Seals Last-Oight Spot su Mbappe Return

Una vera e propria svolta nel mondo del calcio: Gonzalo Garcia ha guidato il Real Madrid ai quarti di finale della Coppa del Mondo del Club, mentre Kylian Mbappe fa il suo atteso ritorno in campo dopo le difficoltà di inizio torneo. La sua presenza sulla panchina a Miami ha acceso le speranze dei tifosi, e ora si prospetta un'estate ricca di emozioni e sorprese. Ma quali saranno le prossime mosse di questi protagonisti?

2025-07-01 23:01:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Gonzalo Garcia ha inviato il Real Madrid nei quarti di finale della Coppa del Mondo del Club mentre si è risolto il loro ultimo scontro con la Juventus, che ha visto Kylian Mbappe fare il suo ritorno. Mbappe aveva perso le prime tre partite del torneo con gastroenterite, ma era stato nominato in panchina per il pareggio a Miami. Ha dovuto aspettare fino al 68 ° minuto per tornare, sostituendo Garcia, il cui terzo gol del torneo 14 minuti prima alla fine si è rivelato decisivo. Madrid avrebbe dovuto sigillare la progressione in modo più enfatico, ma 10 parate del portiere della Juve Michele Di Gregorio hanno assicurato che il punteggio fosse mantenuto rispettabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

