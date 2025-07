Gaza Trump | Israele ha detto sì a tregua di 2 mesi Hamas accetti

In un momento di crescente tensione, la recente proposta di tregua di due mesi tra Israele e Hamas apre nuove speranze per la stabilità a Gaza. Donald Trump annuncia con entusiasmo questa svolta, sottolineando come l’accordo possa rappresentare un passo importante verso la pace. Resta da capire se Hamas sarà disposta ad accettare questa opportunità di dialogo e rispetto reciproco, un passo che potrebbe cambiare radicalmente il corso degli eventi nella regione.

(Adnkronos) – Israele ha detto sì ad una tregua di 2 mesi a Gaza e Hamas farebbe bene ad accettare l'accordo. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia le news con un post su Truth. "I miei rappresentanti hanno avuto oggi un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

