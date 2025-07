Trump incassa il sì del Senato alla sua grande legge Ma deve intervenire Vance

Il panorama politico americano si infiamma: mentre Trump ottiene un importante successo al Senato con il voto sul suo provvedimento, la sfida si sposta alla Camera. Tra alleanze inaspettate e tensioni tra i repubblicani, il futuro della legge dipende ora da un voto decisivo del vicepresidente. La partita è ancora aperta, e i fedelissimi di Trump la considerano un vero e proprio colpo di scena, come se fosse stata “la mano di Dio” a giocare le sue carte.

Tre no repubblicani sulla legge sul bilancio, decisivo il voto del vicepresidente. Ora tocca alla Camera. I fedelissimi del tycoon: è stata la mano di Dio.

