Crema aria condizionata ko in ospedale | apparecchi portatili nei reparti Problemi anche agli ascensori

L’estate a Cremona si trasforma in una vera sfida quotidiana: tra apparecchiature portatili nei reparti ospedalieri, ascensori guasti e aria condizionata ko, i cittadini devono affrontare disagi sempre più pesanti. La calda estate 2023 mette a dura prova strutture e pazienza, rivelando le fragilità di un sistema che fatica a reggere il caldo torrido. Ma quali sono le cause di questa emergenza e come si può intervenire? Scopriamolo insieme.

Crema (Cremona) – Caldo e disagi. I cremaschi si devono armare di pazienza (che a volte non basta) per far fronte a piccoli e grandi disagi, dovuti a guasti che, per la verità, non succedono solo d’estate e non sono sempre imputabili al caldo. Ascensori e aria condizionata sono nel mirino perché stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cremaschi in questi giorni di caldo torrido. Cominciamo dall’ aria condizionata. Blocco totale al Kennedy, la Rsa di Crema con cento camere. Due settimane fa il nuovo impianto di condizionamento non si è avviato. I tecnici ci hanno lavorato sodo e in alcuni reparti il problema è stato risolto in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, aria condizionata ko in ospedale: apparecchi portatili nei reparti. Problemi anche agli ascensori

In questa notizia si parla di: crema - aria - condizionata - ascensori

Neonati in vacanza: spiaggia, aereo, aria condizionata. L'infermiera dei bambini: «Crema solare sconsigliata nei primi 6 mesi». Tutto quello che c'è da sapere - Prepararsi al meglio è fondamentale per godersi l’estate con il proprio neonato senza stress. Dalla spiaggia alle escursioni in montagna, passando per voli e feste all’aperto, ogni dettaglio conta.

Crema, aria condizionata ko in ospedale: apparecchi portatili nei reparti. Problemi anche agli ascensori; Romano di Lombardia, intossicazione alimentare al Centro di accoglienza: 62 migranti in ospedale; Crema - Reparto al caldo.

Anffas Crema, una vignetta per l’accessibilità di tutti - Anffas Crema Ets Aps e Fondazione Alba Anffas Crema Onlus hanno coinvolto Comitato Crema Zero Barriere e Anmic in un progetto tanto ... Secondo laprovinciacr.it

Aria condizionata: effetti sulla pelle e consigli per proteggerla - Il primo, spassionato consiglio è quello di non mantenere sempre accesa l'aria condizionata, ma di concedersi - Scrive elle.com