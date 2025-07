Nuovo passaggio ciclopedonale, Ponchiera si sente più sicura.

Il nuovo passaggio ciclopedonale di Ponchiera rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza e la comodità di tutti. Questa opera, pensata per rispondere alle esigenze degli abitanti e valorizzare il territorio, rende più facile e sicuro raggiungere la frazione, migliorando anche l’esperienza di cittadini, turisti e appassionati di passeggiate. Un intervento che unisce funzionalità e bellezza, rafforzando il senso di comunità e promuovendo il turismo sostenibile...

Sondrio – Utile e sicuro. È il nuovo collegamento ciclopedonale di Ponchiera costruito per rispondere alle esigenze degli abitanti di Ponchiera che da tempo chiedevano un marciapiedi per raggiungere la frazione in sicurezza. Un’opera utile anche per i sondriesi che hanno eletto l’anello della passerella sulle Cassandre a itinerario prediletto per le passeggiate, e anche per i turisti che, sempre più numerosi, scelgono la zona per effettuare escursioni a piedi o in bicicletta. Sondrio, piace la passerella sulle Cassandre: in due mesi tredicimila passaggi Il collegamento ciclopedonale lungo la via Besta, dall’incrocio con la strada delle Bolgede fino all’abitato di Ponchiera, inaugurato ufficialmente ieri mattina ma percorribile sin dallo scorso fine settimana, risponde in maniera efficace a vecchie e nuove esigenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it