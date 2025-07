Alligator Alcatraz Trump inaugura la prigione per immigrati in Florida

Nel cuore delle Everglades, un evento sorprendente scuote l’attenzione globale: l’inaugurazione di “Alligator Alcatraz”, il nuovo centro di detenzione per immigrati voluto dall’ex presidente Trump. In un’impresa rapida e controversa, questa prigione temporanea ha sollevato dibattiti sulla politica migratoria americana, in un contesto segnato da uragani e tensioni sociali. Un’operazione che, tra polemiche e curiosità, promette di lasciare il segno nel panorama politico e umanitario degli Stati Uniti.

È arrivato lo stesso presidente Trump ad inaugurare “Alligator Alcatraz”, il centro di detenzione «temporaneo» eretto in una sola settimana nel bel mezzo delle Everglades, in piena stagione di uragani. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Alligator Alcatraz, Trump inaugura la prigione per immigrati in Florida

Alligator Alcatraz, la prigione dove gli immigrati saranno circondati da coccodrilli - Immaginate un luogo di detenzione che unisce la suggestione delle paludi Everglades a un tocco di spietatezza: “Alligator Alcatraz”.

