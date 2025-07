The Odyssey | il primo trailer trapelato on-line Ecco una descrizione

Il primo teaser di The Odyssey, il nuovo lavoro di Christopher Nolan prodotto da Universal, ha fatto il suo debutto in modo inaspettato online, generando grande fermento tra gli appassionati. Con il suo stile riconoscibile e atmosfere avvolgenti, Nolan promette un’esperienza cinematografica coinvolgente e ricca di sorprese. Atteso nei cinema, il teaser anticipa un progetto ambizioso che potrebbe ridefinire i canoni del genere, lasciando il pubblico ansioso di scoprire il resto della storia.

Il primo teaser di The Odyssey di Christopher Nolan e Universal, che sta iniziando a essere proiettato esclusivamente nei cinema, è trapelato online su X e TikTok. Come molti dei precedenti blockbuster di Nolan, il più recente dei quali è stato Oppenheimer nel 2023, il regista ha pubblicato un breve teaser con più di un anno di anticipo. Il teaser di The Odyssey dovrebbe essere proiettato in testa alle proiezioni di Jurassic World – La Rinascitae della Universal. L’esclusività del filmato per le sale cinematografiche è in linea con la priorità data da Nolan alla proiezione nelle sale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

