Bimbo trovato in fondo alla piscina è arrivata la peggiore delle notizie | il dramma a soli 2 anni

Una tragedia straziante scuote la comunità di Pacengo: un bimbo di soli 2 anni, caduto in piscina, è stato dichiarato cerebralmente morto. La notte del 28 giugno resterà impressa come uno dei momenti più drammatici, con una famiglia distrutta dal dolore e una comunità sconvolta. Questa terribile vicenda ci ricorda l'importanza di garantire la massima sicurezza per i più piccoli, affinché nulla di simile possa ripetersi.

È stata accertata la morte cerebrale del bambino di due anni caduto in piscina sabato sera, 28 giugno, a Pacengo, frazione del comune di Lazise, in provincia di Verona. Il piccolo era stato trovato privo di sensi dai genitori all'interno di una delle vasche del complesso residenziale "Residenza Costa del Sole". L'allarme è scattato intorno alle 22. Secondo la ricostruzione dei fatti, i genitori hanno scoperto il figlio sott'acqua, già in stato di incoscienza. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, hanno tentato disperatamente di rianimarlo con ogni mezzo possibile. I sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo, avevano già diagnosticato una sindrome da annegamento.

