Dopo la rimozione del generale L’Arma | La disciplina prima di tutto

Dopo la sorprendente rimozione del Generale Oresta, l’Arma dei Carabinieri si trova al centro di un acceso dibattito. Mentre le istituzioni mantengono il massimo riserbo, la vicenda ha acceso le discussioni sui valori e la disciplina che guidano questa storica forza. Un episodio che mette in luce come, anche in tempi di crisi, l’importanza della fermezza e del rispetto delle regole rimanga fondamentale per mantenere l’ordine e la fiducia dei cittadini.

Firenze, 2 luglio 2025 – Nessuna nota ufficiale, nessuna presa di posizione. Nelle stile centenario dell’Arma la bufera consumata nella scuola allievi marescialli e brigadieri di Firenze con la rimozione immediata del comandante, il generale Pietro Oresta, reo di un discorso molto da padre, poco da militare, “più benessere personale e meno Batman (e Robin)”, non è questione da sbandierare in piazza. Nonostante sui social e nelle chat l’argomento scateni un dibattito tra colpevolisti e innocentisti. E mentre Oresta tace, ma agli amici e collaboratori più stretti affida parole di acquiescenza: “Sono concetti che dico da 42 anni, ma risentendo le mie parole, in quella occasione pubblica, ho sbagliato e pago il mio errore senza lamentarmi”, il numero uno dell’Arma, il generale Salvatore Luongo intende dettare la nuova linea della Benemerita sotto il suo comando, in un discorso pronunciato proprio lunedì a Padova. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo la rimozione del generale. L’Arma: “La disciplina prima di tutto”

In questa notizia si parla di: rimozione - generale - arma - disciplina

Scuola Marescialli, la rimozione del generale e le parole del comandante dell'Arma - La recente rimozione del generale dalla scuola marescialli ha scatenato un acceso dibattito, con il comandante dell’arma che sottolinea l’importanza della disciplina come pilastro di ogni organizzazione complessa.

Nella mattinata di oggi, Gaeta ha reso omaggio ai 211 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri con una celebrazione eucaristica molto sentita, officiata da Don Erasmo Matarazzo presso la chiesa di San Carlo, organizzata dalla Sezione locale dell’Ass Vai su Facebook

Dopo la rimozione del generale. L’Arma: “La disciplina prima di tutto”; Scuola Marescialli, la rimozione del generale e le parole del comandante dell'Arma; “Prima il benessere”: Il Generale Oresta rimosso. E Luongo rilancia la disciplina come valore.

Scuola Marescialli, la rimozione del generale e le parole del comandante dell'Arma - In un discorso la posizione di Salvatore Luongo: “La disciplina è un collante” che “guida il carabiniere oltre la convenienza personale” ... Segnala quotidiano.net

“Prima il benessere”: Il Generale Oresta rimosso. E Luongo rilancia la disciplina come valore - “Nel suo significato più alto, la disciplina militare è misura e rigore, ma anche dignità e onore: è la trama invisibile che tiene unito l’esercizio della libertà alla necessità dell’ordine; è la ... Si legge su infodifesa.it