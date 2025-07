Il 2 luglio 1897 Marconi brevetta la radio | lo strumento che ha avvicinato i popoli

Il 2 luglio 1897, Guglielmo Marconi brevetta la radio, uno strumento rivoluzionario che ha avvicinato i popoli e cambiato il corso della comunicazione. Da un'umile villa di campagna a Sasso Marconi, un giovane inventore sfidò le barriere fisiche per far arrivare le sue onde in tutto il mondo. La sua determinazione aprì le porte a un'era nuova, fatta di connessioni istantanee e di unione globale. E così, il suo sogno si trasformò in una realtà che ancora oggi ci unisce.

Settembre 1895. Dal suo studio a Villa Griffone, a Sasso Marconi, dopo molti caparbi tentativi, un giovane ventunenne riesce nell'impensabile: lanciare un segnale senza fili superando un ostacolo fisico, come la collina che aveva di fronte. Da quel momento nulla sarà più come prima. Quello scienziato era Guglielmo Marconi. Ispirandosi agli studi del fisico Hertz, Marconi aveva iniziato giovanissimo a Pontecchio, oggi Sasso Marconi, nella villa paterna, i primi esperimenti da autodidatta sulle onde elettromagnetiche, aiutato solo dal suo maggiordomo. Nato a Bologna il 25 aprile 1874, da ragazzo non poteva immaginare che grazie a quegli studi, nella sua vita sarebbe stato insignito del Premio Nobel per la fisica, di ben 16 lauree honoris causa, oltre a 13 cittadinanze onorarie e 25 onorificenze di alto rango.

